Владимир Путин проведет в Тобольске несколько мероприятий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин вылетел в Тобольск, сообщил во время общения с прессой представитель Кремля Дмитрий Песков. В тюменском городе у главы государства запланировано несколько мероприятий. Первой будет организована трансляция с посещения комплекса «Запсибнефтехим». Она выйдет в телевизионный эфир около 16:00 по московскому времени, ответил Дмитрий Песков на уточняющий вопрос URA.RU.

«Сначала будет посещение объекта [комплекса «Запсибнефтехим»], президента будут сопровождать [председатель правления «Новатэк» Леонид] Михельсон и [председатель правления Сибур Холдинг» Дмитрий] Конов», — сказал Песков. Кроме того, президент проведет встречу, посвященную нефтегазохимической отрасли, а также обсудит с тюменским губернатором Александром Моором развитие области.

URA.RU еще в середине ноября сообщало, что Владимир Путин посетит Тобольск 1 декабря. 27 ноября тюменцы сообщали агентству, что перед визитом президента в Тобольске кончились свободные номера в гостиницах.