Накануне визита Путина в Тобольске кончились места в гостиницах

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За несколько дней до визита Путина, в Тобольске забронировали почти все гостиницы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несколько тюменцев не смогли забронировать гостиницу в Тобольске на первые числа декабря. Об этом они рассказали в беседе с URA.RU. Ранее агентство писало о том, что как раз в это время город может посетить президент России Владимир Путин.

«В гостиницах нам так и говорили, мол, мест на эти даты нет. Смотрели через „Букинг“ — там то же самое. Пришлось снимать квартиру», — пояснил агентству один из собеседников.

Журналисты редакции позвонили в крупнейшие гостиницы Тобольска: оказалось, что часть из них работают в формате обсерваторов и гостей не принимают. В остальных мест действительно не оказалось. Свободный одноместный номер с заездом 1 декабря нашелся только в гостинице «Сибирь».

Ранее агентство писало о том, что в начале декабря президент Путин собирается приехать в Тобольск. За несколько дней до этой даты, местные жители заметили в небе над городом боевые вертолеты, а на улицах стало больше сотрудников Росгвардии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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