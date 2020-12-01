С главы района Екатеринбурга сняли два обвинения

Александра Лошакова задерживали оперативники ФСБ, но потом отпустили Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Задержание главы Кировского района Екатеринбурга Лошакова

С главы Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова сняты обвинения в нецелевом расходовании бюджетных средств должностным лицом. Эти правонарушения в 2020 году обнаружила городская Счетная палата, которая по двум фактам составила протоколы и инициировала административный процесс статья 15.14 КоАП РФ. Однако, как сообщили URA.RU в Кировском районном суде, обвинения с чиновника сняты.

«Оба дела прекращены в связи с отсутствием состава административного правонарушения», — сообщили агентству в пресс-службе суда. При рассмотрении этих дел 2 декабря судья Лариса Шаньгина пришла к выводу, что нарушений нет. Протоколы на сайте суда пока не опубликованы.

В пресс-службе администрации Кировского района сообщили агентству, что не знают о привлечении Лошакова к указанным правонарушениям. В приемной главы сказали, что руководителя нет на месте.

Как писало URA.RU, днем 12 ноября силовики провели обыски в администрации Кировского района, после чего Лошаков и начальник Кировского дорожно-эксплуатационного участка (ДЭУ) Сергей Худяков были доставлены на допрос в УФСБ. Худякова отпустили через несколько часов,, а Лошаков был освобожден спустя сутки — под обязательство явки. Также стало известно, что чиновник является подозреваемым по делу о мошенничестве.

По версии следствия, Кировское ДЭУ заключало контракты на проведение дорожных ремонтов с аффилированным подрядчиком, через которого впоследствии выводились бюджетные средства. Предприниматель Михаил Петровичев, который детально описал схему его работы с властями, был арестован Верх-Исетским судом Екатеринбурга 14 ноября.