Клава Кока презентовала хит, который должен взорвать Tik Tok

Клава Кока выложила часть новой песни в своем Instagram Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица из Екатеринбурга Клава Кока выложила отрывок новой песни «Пьяную домой». Сниппет композиции она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Трек, под который ты будешь танцевать без остановки», — написала она в Instagram. Кока добавила, что ждет stories и видео из Tik Tok с вечеринок на свою песню. Она уверена, что новый хит будет востребован на вечеринках.

Ранее Клава Кока объявила о запуске нового шоу в социальной сети Tik Tok, набрав там свыше шести миллионов подписчиков. Она подчеркнула, что поучаствовать сможет любой пользователей.