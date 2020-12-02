Клава Кока презентовала хит, который должен взорвать Tik Tok

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Клава Кока на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, клава кока
Клава Кока выложила часть новой песни в своем Instagram Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица из Екатеринбурга Клава Кока выложила отрывок новой песни «Пьяную домой». Сниппет композиции она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Трек, под который ты будешь танцевать без остановки», — написала она в Instagram. Кока добавила, что ждет stories и видео из Tik Tok с вечеринок на свою песню. Она уверена, что новый хит будет востребован на вечеринках.

Ранее Клава Кока объявила о запуске нового шоу в социальной сети Tik Tok, набрав там свыше шести миллионов подписчиков. Она подчеркнула, что поучаствовать сможет любой пользователей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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