Клава Кока запустила новое шоу после личного рекорда в Tik Tok

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Клава Кока на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, клава кока
Клава Кока начинает шоу в Tik Tok Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица из Екатеринбурга Клава Кока объявила о запуске нового шоу в социальной сети Tik Tok, набрав там ранее свыше шести миллионов подписчиков. Как выяснилось, поучаствовать сможет каждый.

О старте шоу певица заявила на своей странице в Instagram. «Самые топовые гости будут приходить ко мне и выполнять смешные и интересные задания», — уточнила она.

Суть в том, что нужно записать видео с заданием, выложить его с хэштегом #КокаТиктока. «Тем, кто придумает самые прикольные задания для меня и моего гостя, я наберу лично по видеосвязи, и это попадёт в выпуск шоу!», — добавила она.

Аудитория Instagram неоднозначно восприняла идею Клавы. «Мать, растешь», — написала пользователь klava.cute. «Такая идея же и так есть у Насти Ивлеевой», — отметил tdt_30.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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