01 декабря 2020

Коронавирус оставил без мэра третий по величине челябинский город

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Федор Конюхов и Алексей Текслер на автозаводе Урал. Челябинская область, Миасс, тонких григорий
Григорий Тонких заболел 30 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Мэр Миасса (третьего по величине города Челябинской области) Григорий Тонких ушел на самоизоляцию с подозрением на коронавирус. Эту информацию подтвердил URA.RU сам чиновник.

«В понедельник утром у меня поднялась температура. Я решил, что целесообразнее будет работать из дома. Планирую сдать тест на коронавирус. Если он будет отрицательным, то со следующей недели выйду на работу», — рассказал Тонких URA.RU.

Также сегодня стало известно о болезни главы города Трехгорного Евгения Сычева. Исходя из состояния и данных компьютерной томографии его пришлось госпитализировать. Уже находясь в инфекционном отделении больницы мэр за свой счет купил через интернет 20 стоек для капельниц, на нехватку которых жаловались пациенты и медики.

Число заразившихся с начала пандемии руководителей городов и районов Челябинской области приближается к 50%. Из-за COVID пришлось отменить выборы главы в Чесменском районе. Мэр Вишневогорска Яков Гусев, а также глава Пластовского района Александр Неклюдов и его зам Галий Карамутдинов скончались. Также новая инфекция погубила экс-мэра Еманжелинска Юрия Горбунова и бывшего главу Катав-Ивановского района Василия Васильченко.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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