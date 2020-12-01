Коронавирус оставил без мэра третий по величине челябинский город

Григорий Тонких заболел 30 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэр Миасса (третьего по величине города Челябинской области) Григорий Тонких ушел на самоизоляцию с подозрением на коронавирус. Эту информацию подтвердил URA.RU сам чиновник.

«В понедельник утром у меня поднялась температура. Я решил, что целесообразнее будет работать из дома. Планирую сдать тест на коронавирус. Если он будет отрицательным, то со следующей недели выйду на работу», — рассказал Тонких URA.RU.

Также сегодня стало известно о болезни главы города Трехгорного Евгения Сычева. Исходя из состояния и данных компьютерной томографии его пришлось госпитализировать. Уже находясь в инфекционном отделении больницы мэр за свой счет купил через интернет 20 стоек для капельниц, на нехватку которых жаловались пациенты и медики.

Число заразившихся с начала пандемии руководителей городов и районов Челябинской области приближается к 50%. Из-за COVID пришлось отменить выборы главы в Чесменском районе. Мэр Вишневогорска Яков Гусев, а также глава Пластовского района Александр Неклюдов и его зам Галий Карамутдинов скончались. Также новая инфекция погубила экс-мэра Еманжелинска Юрия Горбунова и бывшего главу Катав-Ивановского района Василия Васильченко.