Болезнь временно вывела из строя Евгения Сычева, сообщают источники в мэрии Трехгорного Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава закрытого территориального образования (ЗАТО) Трехгорный в Челябинской области Евгений Сычев заболел коронавирусом и госпитализирован. Об этом сообщил сам чиновник.

По его словам, первые признаки болезни он ощутил еще в прошлый четверг. Лечился дома, но состояние постоянно ухудшалось. «Принял решение и в сопровождении знакомого самостоятельно прошел проверку на компьютерном томографе. Получил заключение КТ-2. Врачом было рекомендовано лечение только в больнице. В этот же день был госпитализирован, лечусь в инфекционном отделении нашей медсанчасти», — написал Сычев в Instagram.

Уже находясь в больнице, Сычев за свои деньги выписал через интернет 20 штативов для капельниц, которых не хватает пациентам. «Надеюсь, что они уже в ближайшее время поступят в инфекционное отделение. Это будет мой небольшой личный вклад в борьбе с пандемией, знак благодарности врачам», — рассказал мэр.

По данным регионального оперштаба, в Трехгорном с начала пандемии зарегистрировано 223 случая заражения. В других «закрытых городах» Росатома — Озерске и Снежинске — 493 и 214 соответственно.

Две недели назад коронавирусом заболел только что избравшийся глава Октябрьского района Михаил Молчан. Перед этим из-за COVID сорвались выборы главы в Чесменском районе. С начала пандемии и до начала ноября коронавирусом заразились не менее 25% действующих руководителей муниципалитетов Челябинской области. К нынешнему времени число заболевших составило порядка трети глав.

При этом мэр Вишневогорска Яков Гусев, а также глава Пластовского района Александр Неклюдов и его зам Галий Карамутдинов скончались. Также новая инфекция погубила экс-мэра Еманжелинска Юрия Горбунова и бывшего главу Катав-Ивановского района Василия Васильченко.