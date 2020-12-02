Врачи рассказали, как лечат от COVID отца главы Минздрава России

В настоящее время состояние отца Михаила Мурашко стабилизировано Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Отец главы Минздрава России Михаила Мурашко — 82-летний Альберт Мурашко пошел на поправку. Об этом URA.RU сообщил главврач больницы №40 Екатеринбурга Александр Прудков.

«Пациент страдает рядом тяжелых хронических заболеваний. Ему лабораторно подтвержден диагноз „новая коронавирусная инфекция“. Госпитализирован 29 ноября, на четвертые сутки заболевания переведен в палату интенсивной терапии инфекционного корпуса в связи с ухудшением состояния. В настоящее время состояние пациента стабилизировано, оценивается как средней степени тяжести. Пациент находится в обычных условиях. Ему проводится комплексное лечение в соответствии с утвержденными протоколами», — уточнил главврач.

По словам Прудкова, в больницу № 40 Екатеринбурга доставляют пациентов с выраженной сопутствующей патологией и тяжелым течением заболевания. «Персонал больницы оказывает всем пациентам необходимое внимание и заботу. Опыт работы с пациентами с COVID-19 показывает важность раннего начала лечения, а при ухудшении состояния и осложнённом течении необходима госпитализация», — объяснил он. На данный момент в больнице открыто 1065 коек для лечения COVID-19.

Ранее URA.RU сообщило, что отец главы Министерства здравоохранения РФ Михаила Мурашко был доставлен в ГКБ №40 Екатеринбурга. По данным источника, у него был диагностирован коронавирус.