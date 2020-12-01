Сенатор предложил переписать законы РФ ради оленеводов ЯНАО

Григорий Ледков выступил за реформу российского законодательства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские законы, которые влияют на жизнь представителей коренных народов Севера, нуждаются в изменениях. С таким заявлением выступил член Совета Федерации от ЯНАО Григорий Ледков. По его мнению, проблем оленеводам добавляет и несовершенство паспортов РФ.

«Отсутствие графы национальной принадлежности в паспорте повлекло за собой ряд проблем с традиционным рыболовством, охотой, пенсионным обеспечением, образованием, организацией хозяйственной деятельности на особо охраняемых территориях, которые созданы на территориях проживания коренных народов. Эти жизненно важные вопросы для коренных народов требуют скорейшего изменения законов и подзаконных актов», — заявил Ледков на международном форуме «Народы России».

Сенатор подчеркнул, что особую значимость для аборигенов имеет закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ». Ледков пообещал подключить имеющийся ресурс к обсуждению и решению вопросов, касающихся жизни коренного населения.

За последнее время это не первая инициатива о реформе законов ради аборигенов. Ранее звучали предложения об изменении правил охоты, утвержденных Минприроды РФ. Новые нормы будут учитывать интересы коренных жителей ЯНАО.

В октябре стало известно, что сенатор Ледков, возглавляющий российскую Ассоциацию коренных малочисленных народов, получит полномочия в Арктическом совете. В международный орган, помимо РФ, входят Канада, США, Финляндия и другие государства. Ледков пообещал лоббировать там интересы коренных жителей Ямала и других регионов России.