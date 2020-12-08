«Победу» наказали за фаллос в небе в поддержку Дзюбы

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Подготовка рейса авиакомпании Red Wings Екатеринбург-Саратов. Екатеринбург, ред вингс, кабина самолета, кабина пилота, авиакомпания red wings, фуражка пилота
Одного из заместителей руководителя компании уволили из-за полета в поддержку Дзюбы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генеральному директору авиакомпании «Победа» Андрею Калмыкову объявлен выговор, а один из его заместителей уволен из-за акции пилотов авиакомпании в поддержку футболиста Артема Дзюбы, когда они «нарисовали» в воздухе фаллос. Решение об этом принято на заседании совета директоров российского лоукостера.

«[Собеседник в „Победе“] не уточнил, какой именно заместитель Калмыкова освобожден от занимаемой должности. Представитель „Аэрофлота“ подтвердил эту информацию, но от дальнейших комментариев отказался», — сообщает РБК.

В конце ноября в отчете Росавиации посоветовали уволить руководителя «Победы» за полет в защиту оскандалившегося футболиста Артема Дзюбы. «Фаллический» полет, по мнению ведомства, мог быть опасен для пассажиров.

В начале ноября главный тренер национальной сборной России по футболу Станислав Черчесов отстранил от сборов капитана команды, форварда команды «Зенита» Артема Дзюбу. Причина — интимное видео футболиста, попавшее в интернет, напоминает «Ридус». Однако пилоты «Победы» поддержали нападающего сборной России по футболу весьма оригинальным способом: во время рейса 11 ноября из Москвы в Екатеринбург они изобразили в небе силуэт мужского полового органа.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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