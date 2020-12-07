Часть Екатеринбургской митрополии отдали под временное управление

В Серовской и Алапаевской епархиях после смены главы Екатеринбургской митрополии будут назначены временные руководители. Об этом сообщили в пресс-службе митрополии.
«Временное управление Серовской епархией поручить Преосвященному епископу Нижнетагильскому и Невьянскому Алексию. Временное управление Алапаевской епархией поручить Преосвященному епископу Каменскому и Камышловскому Мефодию», — говорится в сообщении.
В состав Серовской епархии входят Верхотурский, Волчанский, Гаринский, Серовский, Сосьвинский, Нижнетуринский, Новолялинский, Североуральский, Ивдельский городские округа, а также Краснотурьинск, Карпинск и Пелым. Ранее данная епархия была во временном управлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, который теперь уехал в Казань.
В состав Алапаевской епархии — Ирбитское, Махневское, Алапаевское муниципальные образования, а также Алапаевск, Ирбит, Артемовский, Режевской, Тавдинский, Туринский, Байкаловский, Слободо-Туринский, Таборинский районы. Ранее ею руководил отец Леонид (Степан Солдатов), который весной был назначен епископом в Аргентину.
Ранее URA.RU сообщало, что после смерти митрополита Казанского и Татарстанского Феофана из Екатеринбурга в Казань переедет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Новым главой Екатеринбургской митрополии станет владыка Евгений (Кульберг).
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