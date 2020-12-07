07 декабря 2020

Часть Екатеринбургской митрополии отдали под временное управление

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Подготовка к приезду патриарха в Алапаевск, Свердловская область, храм, церковь, город алапаевск
В Серовской и Алапаевской епархиях будут назначены временные руководители Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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В Екатеринбургской митрополии назначен новый глава

В Серовской и Алапаевской епархиях после смены главы Екатеринбургской митрополии будут назначены временные руководители. Об этом сообщили в пресс-службе митрополии.

«Временное управление Серовской епархией поручить Преосвященному епископу Нижнетагильскому и Невьянскому Алексию. Временное управление Алапаевской епархией поручить Преосвященному епископу Каменскому и Камышловскому Мефодию», — говорится в сообщении.

В состав Серовской епархии входят Верхотурский, Волчанский, Гаринский, Серовский, Сосьвинский, Нижнетуринский, Новолялинский, Североуральский, Ивдельский городские округа, а также Краснотурьинск, Карпинск и Пелым. Ранее данная епархия была во временном управлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, который теперь уехал в Казань.

В состав Алапаевской епархии — Ирбитское, Махневское, Алапаевское муниципальные образования, а также Алапаевск, Ирбит, Артемовский, Режевской, Тавдинский, Туринский, Байкаловский, Слободо-Туринский, Таборинский районы. Ранее ею руководил отец Леонид (Степан Солдатов), который весной был назначен епископом в Аргентину.

Ранее URA.RU сообщало, что после смерти митрополита Казанского и Татарстанского Феофана из Екатеринбурга в Казань переедет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Новым главой Екатеринбургской митрополии станет владыка Евгений (Кульберг).

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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