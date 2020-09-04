Епископ, назначенный в Москву, попрощается с Нижним Тагилом

Кульберг возвращается в Москву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений Кульберг, получивший повышение в Москву, приедет попрощаться с Уралом. Об этом рассказали URA.RU в екатеринбургской митрополии.

«Кульберг прилетит из Москвы в Екатеринбург вечером 4 сентября. В субботу 5 сентября днем он проведет прощальную службу в Нижнем Тагиле в Свято-Троицком кафедральном соборе, а в воскресенье он будет уже в Москве», — рассказали в епархии. Комментарий в екатеринбургской метрополии получить не удалось, так как не отвечает телефон.

Как ранее писало URA.RU, Евгений Кульберг прославился тем, что будучи черносотенцем, в 2003 году вместе с шестью сторонниками устроил погром на московской выставке «Осторожно, религия!». В 2004 году стал священником. В Свердловской области жил с 2016 года, когда был назначен епископом Среднеуральским, викарием Екатеринбургской епархии. 14 мая 2018 года был назначен епископом Нижнетагильским и Невьянским. 25 августа 2020 года Кульберг назначен викарием патриарха Московского и всея Руси с титулом «Бронницкий», тогда же его освободили от управления Нижнетагильской епархией. Также был назначен наместником Московского Донского ставропигиального мужского монастыря. Кроме того, он стал председателем Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

В Нижний Тагил на его место назначен епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий. Обязанности последнего будет временно исполнять митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.