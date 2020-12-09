Клава Кока обратилась к творчеству Жанны Фриске в новой песне. Видео

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Клава Кока на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, клава кока
В новый трек Клавы Коки поставили строчку, схожую с песней Жанны Фриске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российская певица Клава Кока выпустила новый трек, в котором есть строчка, схожая с одной из песен Жанны Фриске. Ролик на песню с мультяшной Клавой артистка выложила на своем youtube-канале.

«Танцуем, забираем своих девчонок с вечеринок и влюбляемся в них заново. А если ты та самая с вечеринки, то сделай погромче этот трек», — подписала видео Клава Кока.

В песне «Пьяную домой» есть строчка «пьяные смс мой сигнал s.o.s.», которая очень схожа со строкой «прочитаю sms: «Я скучаю, s.o.s.» из композиции Жанны Фриске «А на море белый песок». Также в начале видео Коки можно заметить логотип недавно открывшегося ресторана рэпера Моргенштерна Kaif.

Певица презентовала этот трек 2 декабря. Она уверена, новая песня будет востребована на вечеринках. Девушка недавно попала в топ российского YouTube по итогам года. Ее клип с Niletto стал одним из самых популярных, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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