Российская певица Клава Кока выпустила новый трек, в котором есть строчка, схожая с одной из песен Жанны Фриске. Ролик на песню с мультяшной Клавой артистка выложила на своем youtube-канале.
«Танцуем, забираем своих девчонок с вечеринок и влюбляемся в них заново. А если ты та самая с вечеринки, то сделай погромче этот трек», — подписала видео Клава Кока.
В песне «Пьяную домой» есть строчка «пьяные смс мой сигнал s.o.s.», которая очень схожа со строкой «прочитаю sms: «Я скучаю, s.o.s.» из композиции Жанны Фриске «А на море белый песок». Также в начале видео Коки можно заметить логотип недавно открывшегося ресторана рэпера Моргенштерна Kaif.
Певица презентовала этот трек 2 декабря. Она уверена, новая песня будет востребована на вечеринках. Девушка недавно попала в топ российского YouTube по итогам года. Ее клип с Niletto стал одним из самых популярных, пишет «Национальная служба новостей».
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