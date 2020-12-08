08 декабря 2020
07 декабря 2020

Губернатор Артюхов объявил о новом способе заработка в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Дмитрия Артюхова с участниками конкурса
Дмитрий Артюхов анонсировал выпуск новых облигаций на Ямале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ближайшее время в ЯНАО появятся собственные социальные и инфраструктурные облигации. Об этом заявил глава региона Дмитрий Артюхов на совещании в Совете Федерации. Губернатор напомнил, что у Ямала уже есть позитивный опыт выпуска ценных бумаг для населения.

«На Ямале ждут внедрения механизма социальных и инфраструктурных облигаций. По словам Артюхова, в округе сегодня есть перспективные инфраструктурные проекты, которые возможно было бы запустить на условиях длинных и низких ставок», — рассказали в пресс-службе губернатора по итогам совещания. В ходе доклада Артюхов отметил, что облигации для населения, выпущенные в ЯНАО несколько лет назад, уже показали себя как «востребованный и безопасный инструмент».

Основной темой встречи была роль финансового сектора в достижении национальных целей России. Помимо ямальского губернатора участниками стали спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, министр экономразвития Максим Решетников и другие.

Правительство ЯНАО начало продавать «народные облигации» в 2017 году. Общая сумма ценных бумаг составила 1 млрд рублей. Весь первый пакет облигаций был выкуплен за сутки. Экс-губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин называл эти бумаги «более выгодными, чем просто деньги».

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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