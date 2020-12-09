Челябинский экс-губернатор спасает свой бизнес-актив

Борис Дубровский спасает бизнес-актив Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский экс-губернатор Борис Дубровский вступил в судебный процесс банкротства ПО «Монтажник», которая контролируется его семьей. В областной арбитражный суд 10 декабря подано ходатайство от бывшего главы региона об отложении очередного судебного разбирательства, передает корреспондент URA.RU.

«Дочь и сын Дубровского пытаются заявиться в число кредиторов на основании того, что их отец, Борис Дубровский, дал в долг ПО „Монтажник“ огромную сумму, и теперь они хотят эту сумму вернуть, — рассказал URA.RU на условиях анонимности один из участников процесса. — С Дубровского-старшего запросили документы, подтверждающие, что он эти деньги давал в долг. Он попросил отложить заседание, пообещав предоставить документы позже».

Также по словам инсайдера в число кредиторов пытается заявиться еще несколько фирм, за которыми стоят Дубровские. «Все это нужно для того, чтобы взять процесс банкротства под свой контроль», — пояснил источник.

ПО «Монтажник», выкупленный семьей Дубровских в феврале 2018 года, строил на бюджетные деньги конгресс-холл в Челябинске для саммитов ШОС и БРИКС. Сейчас строительство заморожено, возбуждено уголовное дело. В сентябре на ПО «Монтажник» было введено внешнее наблюдение, долги компании перед кредиторами превысили миллиард рублей.

Внешний управляющий ПО «Монтажник» Иван Васин ранее завил, что семья Дубровских через своего представителя Наталью Салееву оказывает давление и вмешивается в процесс. Васин заявил, что подал заявление в правоохранительные органы. Получить комментарий представителей Дубровских не удалось.