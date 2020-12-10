Экономисты: власти не смогут остановить рост цен на продукты

Укрепление рубля может привести к падению цен на импортные продукты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Меры по снижению цен на продукты, которые может предпринять правительство, не сработают. Таким мнением в беседе с URA.RU поделились экономисты.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин считает, что ФАС, Минпромторг, Минсельхоз и вице-премьеры допустили сбой в работе, что привело к росту цен на важные продукты. Он подчеркнул, что торговые сети не должны наживаться на людях при формировании цен. В Кремле также пообещали взять цены на контроль.

«Можно отдалить или замедлить процесс роста цен административными мерами, но его не избежать. Дорожают хлеб, крупа и макароны — основа рациона питания небогатых людей, которых у нас порядка 80% и с этим что-то сделать невозможно», — сказал экономист Константин Селянин. Причиной подорожания этих продуктов он назвал подорожание пшеницы и других продуктов растениеводства. Цена на твердые сорта выросла примерно на 30%. По словам эксперта, пшеница — фактически биржевой товар, а значит ее цена себя ведет, как цены на бензин. «Если есть мировая цена, то вряд ли кто-то будет делать другую», — пояснил Селянин.

С тем, что правительство РФ не сможет значительно повлиять на подорожание продуктов согласен и руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Также он спрогнозировал, как будут вести себя цены в ближайшее время. «Бедность и общее снижение потребительской активности приведет к тому, что ритейлеры не будут повышать цены, так как покупатель больше не потянет», — сказал Колташов. Он отметил, что гречка, макароны и яйца, мясо птицы подорожали, так как на них вырос спрос в условиях падения доходов. Эксперт подчеркнул, что в условиях дальнейшего роста рубля больше они повышаться не будут. Он добавил, что также этот фактор может привести к снижению стоимости импортной продукции.

Цены на продукты в России опередили инфляцию. С конца декабря прошлого года сахар подорожал на 72,7%, подсолнечное масло — на 25,9%, яйца — на 4,9%. По данным Росстата, за ноябрь текущего года, продовольственные товары в России подорожали по сравнению с ноябрем 2019 года на 5,76%, передает «Национальная служба новостей».