В некоторых случаях купить вторичное жилье будет выгоднее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Льготная ипотека под 6,5% привлекает многих россиян, но экономисты предупреждают: из-за роста цен на жилье и падения доходов большинство не смогут выплатить займы. Однако вероятность этого риска мало кого может остановить — особенно когда речь идет о реальной нужде в новой квартире. В разговоре с URA.RU экономисты дали советы о том, когда и какое жилье следует приобрести, чтобы потерять минимум средств.

Жилье в новостройке нужно брать как можно скорее

«Если есть желание купить своей семье квартиру, то делайте это смело, поскольку таких низких ставок по ипотеке не будет больше никогда, — советует доцент кафедры „Финансы и кредит“ школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич. — Нужно понимать, что цены на жилье в России на длинных интервалах не падают никогда — только растут. Поэтому чем раньше купите — тем выгоднее будет эта покупка. При этом следует обращать внимание и на качество жилья, и на финансовые способности». Этот совет особенно актуален на фоне предупреждения Минстроя РФ и застройщиков о росте цен на жилье в 2021 году.

Квартиры нужно покупать только для жилья, а не для спекуляций

В связи со сложной ситуацией в экономике, специалисты советуют брать квартиры по льготной ипотеке только в тех случаях, если они реально необходимы для жилья. «Боритесь с желанием поспекулировать на рынке недвижимости, потому что добром этом не кончится», — предупреждает Кривелевич.

Если же вы все-таки решили брать инвестиционное жилье, то нужно обращать внимание на ситуацию в каждом регионе и ориентироваться только по своему рынку. Для этого следует сравнить цены на жилье в прошлые годы и в настоящее время. Если рост цен ускоряется — нужно брать жилье, чтобы выгоднее его сдать. Если замедляется — то можно проиграть на этом. Также следует смотреть за демографией в регионе — чем больше прирост, тем выше будет спрос на жилье.

Вторичное жилье может быть выгоднее

Если купить жилье действительно необходимо, то в некоторых случаях для россиян может быть выгоднее вторичное жилье, считает финансовый аналитик Виталий Калугин. «Я рекомендую найти дешевую ставку на вторичное жилье. К тому же цены на вторичку сейчас не настолько выросли, как на первичку», — рассказал эксперт.

Однако Кривелевич предупреждает: вторичное жилье может быть более рискованным приобретением, потому что его будет непросто продать. «Цены на вторичку падать не будут. Но вторичное жилье станет дешеветь де-факто: в долларах и покупательской способности. И это главный риск. В то же время, первичное жилье станет активно развиваться при господдержке. И вместе со ставками и налоговыми возвратами приобретение первички будет выгоднее», — объяснил специалист.

Дождаться «мертвого сезона»

Если есть возможность, лучше дождаться «мертвого сезона», который наступит в мае—июне, советует Калугин. «В падающей экономике не может быть растущего рынка недвижимости по определению — наступит время, когда все сбегут из банков и рост остановится», — объяснил он.