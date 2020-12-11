Сенатор Пушков опасается, что Эрдоган захочет забрать Крым

Пушков признал, что после карабахского конфликта Турция стала определяющей силой в Закавказье Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Президент Турции Реджеп Эрдоган по итогу конфликта в Нагорном Карабахе стал главной силой на Закавказье. Об этом в своем Telegram написал сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

Чиновник скептически отнесся к идее Эрдогана о создании под его руководством «платформы шести», куда, помимо Турции, должны войти Азербайджан, Иран, Грузия, Армения и Россия. По мнению Пушкова, такой формат неприемлем для властей РФ. «Эрдоган, как мы уже писали, играет одновременно на многих досках. Но вряд ли надо помогать ему расширять число этих досок», — написал Пушков.

Он опасается, что следующей целью Турции может стать Крым. Позицию турецкого президента по поводу полуострова сенатор назвал слишком настойчивой и выходящей за рамки дипломатических приличий и любого партнерства. «Пусть в Анкаре почитают Конституцию Российской Федерации — статью о нерушимости границ. На этом вопросе партнерство заканчивается», — подытожил Пушков.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не признавала и не признает присоединение Крыма к России. Во время брифинга с Владимиром Зеленским турецкий лидер выступил за «территориальную целостность Украины». После этого Эрдоган заявил, что хочет вернуть Крым. По его мнению, русские забрали эту землю у Османской империи в 1783 году, и Крым надо вернуть современной Турции.