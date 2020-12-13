Максим Решетников избежит наказания за повышение цен на продукты Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Чтобы остановить рост цен, правительству придется договариваться между министерствами или даже ввести продовольственные ваучеры. Как власти будут решать поручение президента России Владимира Путина, URA.RU объяснили главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов и руководитель направления финансы и экономика в Институте современного развития Никита Масленников.

13 декабря Путин публично отчитал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова из-за роста цен на продукты. Глава государства поручил министру решить этот вопрос за неделю, напоминает RNS .

«Для повышения рейтинга правительство ограничит цены на один-два продукта. Но мы знаем, что этот метод малодейственный, потому что приводит либо к снижению производства, либо к повышению цен на нерегулируемом рынке. Скорее всего, пойдут на введение продовольственных ваучеров, раньше их называли продовольственными карточками. Бедным слоям будут выдавать талоны, на которые можно будет бесплатно получить в магазине определенные товары: мясо, молоко, масло», — считает Валерий Миронов.

Однако его коллега Никита Масленников не согласен с таким прогнозом. Он считает, что уже в понедельник власти начнут заключать соглашение по регулированию цен между министерствами.

«В понедельник мы выйдем на содержательные характеристики трехсторонних соглашений между регуляторами, скорее всего, это будут Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг, ритейлерами и производителями о взаимных обязательствах по тому, чтобы придерживаться рекомендованных цен», — говорит Масленников. Он подчеркнул, что не считает введение карточек перспективной мерой. Гораздо эффективнее было бы решить проблему нехватки у населения денег на продукты, выплатив пенсии за январь заранее, предположил экономист.

При этом оба эксперта уверены, что министру Решетникову ничего не будет из-за промаха с повышением цен на продукты. «Мы все прекрасно понимаем, что одним Решетниковым проблема не исчерпывается. Это просто было сказано в отношении него персонально, но понятно, что в ситуации не один он виноват», — объяснил Масленников. Миронов, подчеркнул, министр входит в команду мэра Москвы Сергея Собянина. А он сейчас силен. Поэтому на Решетникове ситуация не отразится, говорит экономист.