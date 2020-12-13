В свердловской больнице объяснили рост числа смертей в реанимации

Всплеск числа смертей произошел в 2-м корпусе (бывшая пятая горбольница Каменска) Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В Городской больнице Каменска-Уральского объяснили, чем мог быть вызван резкий рост количества смертей в реанимации, зафиксированный накануне. Главврач клиники отрицает версию с перебоями кислородного оборудования. По его словам, все дело в тяжести заболеваний во вторую волну эпидемии COVID, а также в том, что среди населения города много пожилых людей.

«Эта волна [эпидемии] отличается от весенней: она проходит гораздо тяжелее, чаще поступают тяжелые больные, которых приходится часто переводить в реанимацию и летальность, конечно, присутствует, — заявил URA.RU главврач горбольницы Каменска-Уральского Роберт Соловьев.

Также, по его словам, дело в том, что коронавирус сильнее всего бьет по возрастным пациентам с осложнениями. «Каменске-Уральском очень много пожилого населения — людей, приехавших сюда в 40-е годы, когда во время войны здесь открыли заводы, — сказал Соловьев. И COVID бьет чаще всего по этой категории, такие мишени выбирает. Часто пожилые пациенты — с массой сопутствующих патологий: сахарный диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания».

Также он сообщил, что никаких перебоев в работе кислородного оборудования в реанимации больницы не было. «Проблем с кислородом у нас нет», — заявил главврач каменской больницы.

Ранее URA.RU сообщало о 14 умерших в реанимации Городской больницы Каменска-Уральского за короткий промежуток времени — в течение двух суток с 8 по 10 декабря. Как удалось выяснить агентству, это произошло в корпусе №2 (бывшая горбольница №5) на улице Каменская, 47. URA.RU сообщало, что в больницу выезжал глава регионального минздрава Андрей Карлов — проверка не выявила никаких нарушений.