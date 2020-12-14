В Кремле рассказали о последствиях от закрытия генконсульств США

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Митинг у американского консульства против геноцида русских. Екатеринбург, флаг сша
Работа генконсульств США в Екатеринбурге и Владивостоке была ограничена из-за пандемии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Возможное закрытие генконсульств США в Екатеринбурге и во Владивостоке не испортит российско-американские отношения, поскольку они и так находятся на низком уровне. Об этом во время общения с прессой сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«В целом их основная функция — это предоставление консульских и визовых услуг. Они давно не осуществлялись в этих американских загранучреждениях на нашей территории. Поэтому особого влияния нет. Если говорить в целом об отношениях [России и США], то уж точно дальше это их не испортит», — ответил Песков.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что Госдеп США рассматривает возможность закрытия генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. Визовое обслуживание россиян в них было ограничено в пандемию. Американцы прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации с коронавирусом. URA.RU также стало известно, что генконсул США в Екатеринбурге Эмили Сторроу улетела из России на родину.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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