Уральских депутатов Госдумы исключили из высшего совета ЛДПР

В новый высший совет партии ЛДПР не вошли депутаты Госдумы с Урала. Информация о новом составе распространила пресс-служба партии.
Из руководящего органа был исключен депутат Игорь Торощин, который представляет в Госдуме Свердловскую область. Получить комментарий о причинах такого решения у депутата не удалось — он не ответил на звонок корреспондента URA.RU.
Ранее в состав высшего совета входил также экс-депутат Госдумы Владимир Сысоев. 19 марта 2019 года он сложил свои полномочия досрочно. Сейчас Сысоев занимает пост заместителя губернатора Тюменской области Александра Моора.
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