Уральских депутатов Госдумы исключили из высшего совета ЛДПР

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Заседание Заксобрания Свердловской области 1 марта 2016 года, торощин игорь
Игорь Торощин потерял влияние в партии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В новый высший совет партии ЛДПР не вошли депутаты Госдумы с Урала. Информация о новом составе распространила пресс-служба партии.

Из руководящего органа был исключен депутат Игорь Торощин, который представляет в Госдуме Свердловскую область. Получить комментарий о причинах такого решения у депутата не удалось — он не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

Ранее в состав высшего совета входил также экс-депутат Госдумы Владимир Сысоев. 19 марта 2019 года он сложил свои полномочия досрочно. Сейчас Сысоев занимает пост заместителя губернатора Тюменской области Александра Моора.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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