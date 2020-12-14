Уральских депутатов Госдумы исключили из высшего совета ЛДПР

Игорь Торощин потерял влияние в партии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В новый высший совет партии ЛДПР не вошли депутаты Госдумы с Урала. Информация о новом составе распространила пресс-служба партии.

Из руководящего органа был исключен депутат Игорь Торощин, который представляет в Госдуме Свердловскую область. Получить комментарий о причинах такого решения у депутата не удалось — он не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

Ранее в состав высшего совета входил также экс-депутат Госдумы Владимир Сысоев. 19 марта 2019 года он сложил свои полномочия досрочно. Сейчас Сысоев занимает пост заместителя губернатора Тюменской области Александра Моора.