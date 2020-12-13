Гордума Перми определит судьбу одного из кандидатов в мэры

Алексей Демкин уже сложил с себя полномочия депутата гордумы Перми Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэрии Перми

Гордума Перми во вторник, 15 декабря рассмотрит вопрос о прекращении полномочий депутата думы Алексея Демкина. В конце ноября, как писало URA.RU, Демкин сложил с себя полномочия депутата. Сейчас он считается наиболее вероятным кандидатом на должность главы Перми.

«Полномочия депутата пермской городской Думы VI созыва Демкина Алексея Николаевича считать прекращенными 27.11.2020 в связи с отставкой по собственному желанию», — указано в проекте решения, который вносит на рассмотрение депутатов комитетом гордумы по местному самоуправлению.

В этот же день дума Перми должна рассмотреть и утвердить положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на кресло мэра. Ранее стало известно, что отбирать кандидатов на должность главы будет конкурсная комиссия.

Сейчас Демкин занимает пост первого замглавы Перми. Ожидалось, что он будет утвержден в качестве мэра после ухода с поста Дмитрия Самойлова. Однако смена главы Перми отложилась на неопределенное время.