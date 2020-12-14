Cyberpunk 2077 в России стала успешнее, чем GTA V

Продажи компьютерной игры Cyberpunk 2077 в России за первые выходные оказались рекордными за последние 20 лет. Игра обогнала прошлые хиты — GTA V и Red Dead Redemption 2. Об этом сообщает сеть «М.Видео-Эльдорадо», на которую приходится 60% розничного рынка игр в стране.
«За первые четыре дня после релиза спрос на копию игры для компьютеров и игровых консолей оказался максимальным за всю историю — интерес к новинке стал значительно выше, чем старты прошлых лет: GTA V, Red Dead Redemption 2, Death Stranding и «Одни из нас: часть 2», — приводит данные компании ТАСС. Продажи игры в сети стартовали в день мирового релиза.
Видеоигра, разработанная польской студией CD Project Red, стала доступна пользователям 10 декабря, пишет
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