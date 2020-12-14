Вскрыты детали дела авторитетов, связанных с генералом Трифоновым

Фармаил Исаев и Илгар Чопсиев находятся под стражей около года Фото: Олег Манваров

Стали известны подробности уголовного дела о вымогательстве, в котором оказались замешаны криминальные авторитеты Илгар Чопсиев, более известный как Игорь Пышма, и Фармаил Исаев. Оба участвовали, как минимум, в одной операции в интересах бывшего главы УМВД Екатеринбурга генерала Игоря Трифонова, арестованного по обвинению в получении взятки. Сейчас Чопсиева и Исаева судят за самоуправство (ст. 330 УК РФ) и вымогательство (ст. 163 УК РФ).

Как стало известно URA.RU, свидетельские показания по уголовному делу Чопсиева — Исаева дал бывший сотрудник службы безопасности банка «Кольцо Урала» Александр Куба. По его словам, в 2016 году он с компаньоном Константином Козловым (бывший начальник ОП № 4 УМВД Екатеринбурга — прим. ред.) занимались перепродажей автомобилей. Поставку элитных авто обеспечивали Чопсиев и Мусаев. В «обороте» компании было всего 15-20 машин, включая Lexus LX 570, Porhsce Cayenne и прочие. В этой схеме Куба обозначил себя курьером между Исаевым и Козловым. «Подошел срок возврата, а Козлов мне не дал денег для расчета с Исаевым. В этот момент я работал в банке, но я давал деньги на развитие, а бизнес вел Козлов», — пояснял в суде Куба.

Александр Куба давал показания из нижнетагильской ИК-13 для бывших силовиков Фото: Олег Манваров

В итоге Куба задолжал Исаеву 15 млн руб., поскольку Козлов продавал машины по заниженным ценам, предоставляя скидки до 1 млн рублей. Требования о возврате денег озвучивали Чопсиев и Исаев, а разборки между партнерами завершились уголовным делом о вымогательстве и самоуправстве. Бывший подполковник полиции Константин Козлов (по данным источников агентства URA.RU, человек из милицейской династии) в этой истории признан потерпевшим.

Исаев и Куба фигурируют в деле о взятке экс-главы УМВД Екатеринбурга. На суде бывший заместитель председателя банка «Кольцо Урала» Олег Коноплев заявил, будто Куба дал на него показания, чтобы не отдавать долг в 2,5 миллиона рублей. И, якобы, ранее Куба приводил на встречи Исаева, который психологически давил на Коноплева рассказами об убийствах.