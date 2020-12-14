В проблемный департамент ЯНАО нашли руководителя

Валерий Миронов получил повышение в департаменте экономики Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Новым первым замглавы департамента экономики ЯНАО стал Валерий Миронов, ранее работавший в структуре ведомства. Решение о его назначении принял губернатор Дмитрий Артюхов. Сегодня, 15 декабря, у чиновника первый рабочий день в новом статусе, сообщили URA.RU в окружном правительстве.

«В новой должности Миронов будет курировать развитие предпринимательства, промышленности, инвестиционную политику, торговлю и развитие конкуренции», — сообщили в пресс-службе администрации округа. 32-летний чиновник был включен в кадровый резерв по итогам открытого конкурса. До этого он работал проектным менеджером в депэкономики.

Миронов окончил Пензенский госуниверситет, проходил курсы в РАНХиГС при президенте России. Работал в министерстве инвестиционного развития Пензенской области, затем был первым замминистра экономики региона. После этого переехал на Ямал.

Первого заместителя депэкономики ЯНАО ищут с лета. В августе был объявлен открытый конкурс, найти чиновника планировалось до конца октября. Однако из-за отсутствия подходящего кандидата власти продлевали отбор. На должность претендовали больше 30 человек из Тюмени, Санкт-Петербурга, Челябинской области и других мест.

Ранее губернатор Дмитрий Артюхов, отвечая на вопрос URA.RU, заявил, что руководитель другого ведомства — департамента транспорта — будет назначен в начале 2021 года. Предыдущий директор Максим Першиков был уволен в начале сентября. Его работой был недоволен сам глава региона.