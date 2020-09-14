14 сентября 2020
13 сентября 2020

Власти ЯНАО не могут найти чиновников в проблемный департамент

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в трамвайном депо. Челябинск, портфель чиновника
На портфели двух высокопоставленных чиновников претендует 34 кандидата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Прием заявок от претендентов на должности первого заместителя и заместителя директора департамента экономики продлен еще на две недели, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. По информации источников URA.RU, данное решение связано с тем, что за время с начала объявления было получено относительное небольшое число заявок.

«Задумка о выборе замов директора депэкономики по конкурсу, похоже, себя не оправдывает, — рассказал собеседник, близкий к властным структурам Ямала. — Выбирать не то, что не из кого, но и запредельным конкурс не стал». По словам инсайдера, сейчас соотношение претендентов на данные вакансии составляет примерно 17:1, а правительство явно рассчитывало на большее.

В правительстве, однако, отрицают, что при проведении конкурса возникли какие-то проблемы. «Заявок на конкурс поступает достаточно, на данный момент их 34 со всей России — Ямал, Тюмень, Московская, Санкт-Петербург, Челябинская область, Мурманск и так далее, — пояснили в пресс-службе. — Просто решили еще собрать кандидатов, чтобы был шире выбор».

В пользу версии источников, тем не менее говорят данные о другом ранее проводившемся конкурсе — на одно место главы госстройнадзора заявлялось более 100 человек. В результате до финала дошли трое претендентов, из которых и выберут нового руководителя.

Ранее сообщалось, что идея проведения конкурса на должности замов директора депэкономики принадлежит курирующему заму губернатору ЯНАО Александру Калинину. Очный этап конкурса пройдет в Салехарде 9—10 ноября, свои заявки претенденты могут подавать до 28 сентября.

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