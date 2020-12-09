Губернатор ЯНАО объяснил URA.RU задержку с важнейшим назначением

Дмитрий Артюхов пообещал назначить главу дептранса в начале 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Новый руководитель департамента транспорта ЯНАО, которого не могут найти с сентября, будет назначен в начале 2021 года. Об этом на встрече с журналистами заявил губернатор Дмитрий Артюхов, отвечая на вопрос URA.RU. По словам политика, задержка произошла из-за сложностей с подбором такого важного чиновника.

«Требуется сочетание самых разных качеств: и порядочность, и профессионализм, и умение работать в крупном коллективе, знание текущей ситуации. Потому что можно быть в целом хорошим дорожником, но на Ямале своя специфика, и строительство в условиях мерзлоты может для кого-то стать откровением», — рассказал URA.RU Артюхов. Он отметил, что, помимо профессиональных умений, будущий глава департамента должен четко понимать, что такое работа на госслужбе.

По словам губернатора, подбору кандидатов помогли кадровые конкурсы правительства. «Решение по дорожному департаменту будет принято в самое ближайшее время. Уже подзатянули, что называется. В новом году команда должна получить своего лидера. Задач у нас очень много, а на раскачку времени немного», — заключил Артюхов.

Предыдущий глава департамента Максим Першиков был уволен в начале сентября. Решение о его уходе принял губернатор Дмитрий Артюхов по итогам большой поездки по городам округа. В ходе турне глава Ямала остался крайне недоволен состоянием дорог в регионе.

В настоящий момент обязанности директора временно исполняет экс-заместитель Першикова Наталья Сагун. Изначально найти нового главу планировалось к 16 октября, однако власти ЯНАО отложили назначение. За должность борются семь человек.