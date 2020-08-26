Власти ЯНАО ищут чиновников в самый проблемный департамент

Правительство ЯНАО начало поиск кандидатов на должности двух чиновников в департамент экономики округа. Их будут искать в открытой форме, фамилии станут известны к концу октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации ЯНАО.
Инициатива принадлежит заместителю губернатора Александру Калинину. Департамент экономики на сегодня нуждается в двух руководителях — первом заместителе директора и начальнике управления стратегического планирования. Правительство будет оценивать кандидатов по их трудовому опыту, профессиональным и личным качествам.
Очные собеседования с претендентами намечены на 22—23 октября. До них власти допустят только участников с лучшими резюме и портфолио. «Результаты открытого конкурса будут объявлены 24 октября», — подтвердили в пресс-службе правительства ЯНАО.
Источник URA.RU в ямальской администрации пояснил, что и без того проблемный департамент экономики уже несколько месяцев испытывает кадровый голод. «Предыдущие замглавы ушли, а новых взять негде. Реальные исполнители — это всегда заместители [директора], на Ямал их обычно приходится приглашать из других регионов. Теперь, видимо, проблема обострилась и тянуть дольше уже некуда», — предположил инсайдер.
Ранее назначение в ямальское правительство получил бывший директор «Корпорации развития» Сергей Черняев, занявший пост главы департамента имущественных отношений. Чуть позднее ему нашли заместителя. Им стала Ирина Гилева, работавшая до этого в агентстве инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО.
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