26 августа 2020
25 августа 2020

Власти ЯНАО ищут чиновников в самый проблемный департамент

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет тюменской областной думы областной думы по АПК. Тюмень, чиновник, портфель, документы
Депртамент экономики ЯНАО давно испытывает проблемы с качественными кадрами Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Правительство ЯНАО начало поиск кандидатов на должности двух чиновников в департамент экономики округа. Их будут искать в открытой форме, фамилии станут известны к концу октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации ЯНАО.

Инициатива принадлежит заместителю губернатора Александру Калинину. Департамент экономики на сегодня нуждается в двух руководителях — первом заместителе директора и начальнике управления стратегического планирования. Правительство будет оценивать кандидатов по их трудовому опыту, профессиональным и личным качествам.

Очные собеседования с претендентами намечены на 22—23 октября. До них власти допустят только участников с лучшими резюме и портфолио. «Результаты открытого конкурса будут объявлены 24 октября», — подтвердили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Источник URA.RU в ямальской администрации пояснил, что и без того проблемный департамент экономики уже несколько месяцев испытывает кадровый голод. «Предыдущие замглавы ушли, а новых взять негде. Реальные исполнители — это всегда заместители [директора], на Ямал их обычно приходится приглашать из других регионов. Теперь, видимо, проблема обострилась и тянуть дольше уже некуда», — предположил инсайдер.

Ранее назначение в ямальское правительство получил бывший директор «Корпорации развития» Сергей Черняев, занявший пост главы департамента имущественных отношений. Чуть позднее ему нашли заместителя. Им стала Ирина Гилева, работавшая до этого в агентстве инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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