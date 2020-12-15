Губернатор ЯНАО дал медикам вводную на новогодние праздники

Поликлиники ЯНАО будут принимать больных, несмотря на выходные (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Учреждения здравоохранения ЯНАО в новогодние выходные будут работать, причем принимать больных будут даже узкопрофильные специалисты. Такое поручение губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов озвучил на заседании окружного координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

«Губернатор поставил задачу выстроить работу таким образом, чтобы все жители округа могли оперативно получить медицинскую помощь, в том числе имели возможность обратиться к узким специалистам в выходные дни», — сообщили в пресс-службе окружного правительства. Принимавший участие в координационном совете директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков пояснил: работа амбулаторно-поликлинического и лабораторного звена в в период новогодних праздников будет усилена, резерв коек для лечения пациентов с коронавирусом и с другими заболеваниями есть.

Ранее сообщалось, что уже сейчас в ЯНАО полностью возобновлено оказание плановой медпомощи. Тем не менее, помощь в части диспансеризации и профилактических осмотров взрослого населения начнутся с первых рабочих дней января 2021 года.

Из-за угрозы коронавируса и для открытия временных инфекционных отделений вынужденно закрывались профильные стационары, а также амбулатории, оказывающие специализированную помощь. Не избежал этого даже СПИД-Центр, на базе которого было развернуто отделение на 50 коек.