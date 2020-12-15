Подчиненные Александра Лошакова отказались увольняться добровольно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Задержание главы Кировского района Екатеринбурга Лошакова

Глава Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков, в отношении которого, по неофициальной информации, УФСБ по Свердловской области расследует уголовное дело, пытается уволить двоих подчиненных. По словам источников URA.RU во властных структурах, речь идет о начальнике районного отдела благоустройства Илье Лободе и руководителе отдела экономики Екатерине Лободе.

«Лошаков считает, что [в ситуации с уголовным делом] они подставили его. Но чиновники отказались уходить по собственному желанию, предложив дождаться итогов расследования», — рассказал один из инсайдеров. На момент публикации сам Лошаков и пресс-секретарь Кировской райадминистрации не ответили на звонки корреспондента.

В ноябре сотрудники ФСБ задержали и допросили Лошакова по делу о мошенничестве, в котором Лошаков фигурирует как один из подозреваемых. Позже он был освобожден под обязательство явки. По версии следствия, Кировское ДЭУ заключало контракты на проведение дорожных ремонтов с аффилированным подрядчиком, через которого впоследствии выводились бюджетные средства.