15 декабря 2020

Глава района Екатеринбурга избавляется от окружения. Он находится под прицелом ФСБ

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Александр Высокинский проверяет уборку районов. Екатеринбург, высокинский александр, лошаков александр
Подчиненные Александра Лошакова отказались увольняться добровольно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Задержание главы Кировского района Екатеринбурга Лошакова

Глава Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков, в отношении которого, по неофициальной информации, УФСБ по Свердловской области расследует уголовное дело, пытается уволить двоих подчиненных. По словам источников URA.RU во властных структурах, речь идет о начальнике районного отдела благоустройства Илье Лободе и руководителе отдела экономики Екатерине Лободе.

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«Лошаков считает, что [в ситуации с уголовным делом] они подставили его. Но чиновники отказались уходить по собственному желанию, предложив дождаться итогов расследования», — рассказал один из инсайдеров. На момент публикации сам Лошаков и пресс-секретарь Кировской райадминистрации не ответили на звонки корреспондента.

В ноябре сотрудники ФСБ задержали и допросили Лошакова по делу о мошенничестве, в котором Лошаков фигурирует как один из подозреваемых. Позже он был освобожден под обязательство явки. По версии следствия, Кировское ДЭУ заключало контракты на проведение дорожных ремонтов с аффилированным подрядчиком, через которого впоследствии выводились бюджетные средства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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