Правительство ЯНАО вводит новые штрафы для населения

За несанкционированные надписи и рисунки в первый раз оштрафуют на 2,5 тысячи рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жителей ЯНАО будут штрафовать за неубранные экскременты домашних животных, рисунки и надписи на стенах домов и заборах, а также за выброшенный в не предназначенных для этого местах мусор. Об этом говорится в опубликованном правительством ЯНАО проекте изменений в региональный закон об административных правонарушениях.

Новые наказания будут накладываться, «если указанные действия не образуют состав административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях», говорится в документе. Он вносит поправки в закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2004 года № 81-ЗАО «Об административных правонарушениях».

За «необеспечение уборки продуктов жизнедеятельности домашних животных» их владельцев будут наказывать штрафом до 2,5 тысячи рублей — как и за выгул животных на детских и спортивных площадках. Аналогичное нарушение, совершенное повторно в течение года, будет наказываться штрафом до 5000 рублей.

Сброс и складирование мусора вне специально отведенных мест для граждан будет облагаться штрафом до 3000 рублей в первый раз и до 5000 рублей — если совершено повторно в течение года. Аналогичное наказание предусмотрено и за «нанесение надписей, рисунков и иных изображений на фасады и ограждающие конструкции».

В проекте постановления указано, что оно вступит в силу в течение 10 дней с момента опубликования. Редакция запросила уточняющие комментарии в правительстве ЯНАО, там пообещали подготовить ответ.