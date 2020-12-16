Владислав Загребенко покинул Челябинскую область несколько лет назад Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-начальник управления обеспечения лекарственными средствами населения Челябинской области Владислав Загребенко обнаружен мертвым в своей московской квартире. Об этом сообщил URA.RU его бывший коллега в Челябинске.

«Владислава Валерьевича [Загребенко] нашли на съемной квартире 16 декабря. Тело обнаружила хозяйка жилья», — рассказал URA.RU бывший коллега Загребенко, просивший не называть его имени.

Загребенко возглавил структуру, отвечающую за закупки лекарственных препаратов для Челябинской области, в 1999 году. Затем он работал в коммерческих структурах. Несколько лет назад мужчина перебрался в Москву.

15 декабря в Челябинске была задержана действующая начальница управления лекарственного обеспечения минздрава региона Арина Устюгова. При ней было обнаружено более 500 тыс. рублей: по версии правоохранителей, эта была взятка за информацию о дорогостоящих лекарствах, которые требуются челябинским детям со спинально-мышечной дистрофией (СМА). В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Оперативной разработкой занимались сотрудники областного полицейского главка.