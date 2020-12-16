Губернатор Шумков нашел способ остановить рост цен на продукты

Вадим Шумков считает, что госрегулирование цен решит проблему лишь медленно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Заморозка цен на продукты в России

Решить проблему роста цен на продукты питания при помощи госрегулирования получится лишь временно, считает губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он заявил, что долгосрочного эффекта можно добиться, создав условия для масштабного наращивания объемов производства.

«Для быстрого решения проблемы с ростом цен на продукты питания возможно введение госрегулирования на отдельные их виды, а также снижение объемов вывоза. Но долгосрочное решение заключается только в создании условий для масштабного наращивания объемов производства всех основных групп продуктов, в первую очередь для собственного потребления», — написал Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, эта мера также позволит снизить количество суррогата и фальсификата на прилавках.

Шумков отметил, что разговоры о перепроизводстве продуктов в России не имеют под собой реальной основы. «Перепроизводство — это когда гражданин с зарплатой ниже среднего уровня думает о том, что ему выбрать на обед — курицу и свинину, а не о том, сколько раз в день ему можно хоть что-нибудь поесть, чтобы не разориться», — пояснил он. Шумков считает, что для решения проблемы в РФ есть ключевые ресурсы. «Но не хватает технологий. Не хватает „длинных“ и недорогих денег», — добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал недопустимым существенный рост стоимости таких продуктов, как макароны, сахар и мука. Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что рост цен на важные продукты произошел из-за сбоя в работе ФАС, Минпромторга, Минсельхоза и вице-премьеров. В правительстве РФ предложили ограничить рост цен на продукты. Шумков после очередного похода в магазин согласился с тем, что цены на продукты нужно регулировать.