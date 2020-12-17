В Кургане меняют структуру мэрии

В департаменте соцполитики перераспределят обязанности между чиновниками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Департамент соцполитики Кургана предложил депутатам гордумы внести изменения в структуру управления образования в городской администрации. Об этом URA.RU заявили в мэрии.

Сейчас в состав управления образования входит два подразделения — отдел дошкольного образования и отдел общего образования и молодежной политики. Внесенный в городскую думу проект документа предусматривает, что вместо них в составе управления появятся отдел общего образования и отдел воспитания и молодежной политики. Депутаты Курганской городской думы эти структурные изменения пока не рассматривали.

«Проект решения подготовлен департаментом социальной политики в связи с внесением изменений в федеральный закон об образовании, в котором предусмотрено возвращение в школы воспитательной функции», — заявили URA.RU в мэрии. По данным департамента соцполитики, предлагаемые изменения не предусматривают введение новых ставок. Речь идет о перераспределении полномочий между чиновниками.

Ранее URA.RU сообщало, что в администрации Кургана также меняют структуру департамента экономического развития. В нем, в частности, ликвидируют отдел закупок, но появится отдел развития нестационарной торговли. В пресс-службе мэрии отмечали, что численность сотрудников департамента экономического развития в связи с такой оптимизацией не изменится.