Власти Кургана объяснили кадровые изменения в мэрии

Ульяна Иванова запустила оптимизацию деятельности департамента экономики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Изменения структуры мэрии Кургана, предложенные на рассмотрение городской думы, вызваны оптимизацией деятельности департамента экономического развития, предпринимательства и торговли (ДЭРПиТ). Об этом пресс-служба городской администрации заявила в ответ на запрос URA.RU.

«Изменение структуры департамента связано с проведением мероприятий по оптимизации деятельности ДЭРПиТ администрации города Кургана. В структуру департамента вводятся новые структурные подразделения», — рассказали в мэрии.

В частности, в управлении инвестиционной политики появятся отдел стратегического развития (в его составе — сектор муниципальной экономики и сектор развития экономики) и отдел инвестиционной политики, развития предпринимательства и потребительского рынка (в его составе — сектор организации сезонной торговли и городских мероприятий, сектор по работе с инвестициями и сектор поддержки малого и среднего предпринимательства). Также в ДЭРПиТ появится отдел развития нестационарной торговли.

«Численность ДЭРПиТ в связи с проведением запланированных мероприятий по оптимизации не изменится», — уточнили в пресс-службе мэрии. Изменение структуры не потребует выделения дополнительных денег.

О предстоящих изменениях структуры ДЭРПиТ стало известно на прошлой неделе. Сообщалось, что в нем ликвидируют отдел закупок.

В начале сентября новым руководителем ДЭРПиТ назначена выпускница Страсбургского университета (Франция) Ульяна Иванова, которая до этого занимала пост замдиректора департамента. Экс-директор департамента Павел Комогоров уволился в начале апреля.