Через полмесяца после назначения Ульяны Ивановой директором департамента в ведомстве начались кадровые изменения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Структуру департамента экономического развития администрации Кургана планируется изменить с января 2021 года. В нем, в частности, ликвидируют отдел закупок. Проект такого решения уже внесен в Курганскую городскую думу.

«Внести изменения в штатное расписание департамента экономического развития, предпринимательства и торговли администрации города Кургана в соответствии со структурой и в пределах фондов заработной платы», — говорится в проекте документа, опубликованного на сайте муниципалитета. Из структуры департамента предлагается исключить отдел муниципальных закупок. Также изменяются названия нескольких отделов, а в управлении инвестиционной политики появится отдел стратегического развития.

«Обеспечить в установленные законодательством сроки проведение реорганизационных процедур и предоставление высвобождаемым работникам льгот и компенсаций в соответствии с действующим законодательством», — отмечается в проекте. Получить оперативные комментарии пресс-службы мэрии о причинах изменений и количестве чиновников, подлежащих сокращению, URA.RU не удалось, направлен письменный запрос. «Насколько я знаю, отдел закупок переходит в какой-то другой орган. Основное изменение в этом», — рассказал URA.RU председатель Курганской городской думы Игорь Прозоров.

Руководство департамента экономики сменилось в начале сентября. Новым руководителем назначена выпускница Страсбургского университета (Франция) Ульяна Иванова, которая до этого занимала пост замдиректора департамента. Экс-директор департамента Павел Комогоров уволился в начале апреля.