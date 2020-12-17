Минздрав РФ нашел виновного в невыплате денег медикам Качканара

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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, защитный костюм, медицинский работник, больница, covid-19, covid19, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
Деньги медикам качканарской больницы уже перечислены Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Минздрав России нашел виновника задержки коронавирусных выплат в городской больнице Качканара. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства, им оказался заведующий одним из отделений больницы.

Руководитель был болен и не смог своевременно предоставить списки медицинских работников, имеющих право на стимулирующие выплаты. «По данным региональных властей, средства на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам Качканарской центральной городской больницы (Свердловская область) за сентябрь и октябрь перечислены в медицинское учреждение в соответствии с заявкой и в ближайшее время будут выплачены медикам. Задержка связана с несвоевременным предоставлением списков медицинских работников, имеющих право на стимулирующие выплаты, заведующим отделением в связи с болезнью», — рассказали в пресс-службе.

В то же время, подчеркнули в Минздраве, в Качканарской ЦГБ, в том числе в терапевтическом отделении, не оказывается медицинская помощь пациентам с коронавирусом: в случае подтверждения соответствующего диагноза они переводятся на лечение в COVID-госпиталь. «Таким образом, медицинские работники терапевтического отделения имеют право на выплаты за период до 30 октября включительно в соответствии с 415-м постановлением правительства РФ — за смены, когда они оказывали медицинскую помощь пациентам с COVID-19. С 1 ноября специальные социальные доплаты медицинским работникам регламентируются другим постановлением правительства», — добавили в ведомстве.

Ранее вопрос о невыплатах качканарским медикам прозвучал на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, который обещал разобраться в ситуации. В Качканар тут же была направлена инспекция свердловского минздрава, а чуть позже ведомство отчиталось о перечислении обещанных медикам средств.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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