Врачи объяснили, почему нет детской вакцины от коронавируса

Врачи согласны с тем, что прививки от коронавируса детям делать не нужно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Детям до 12 лет прививку от коронавируса лучше не делать, потому что они переносят COVID-19 в более легкой форме. Об этом рассказал URA.RU кандидат медицинских наук, главный врач медицинского центра «Лидер Медицина», врач-педиатр Евгений Тимаков.

«Я как инфекционист-вакцинолог и педиатр одновременно считаю, что прививка от коронавирусной инфекции для детей до 12 лет не является первостепенной. А детям с 12-летнего возраста из групп риска — с полнотой, сахарным диабетом и болезнями легких, бронхиальной астмой — вакцина будет показана. Только сначала должны быть нормальные испытания, тесты на взрослых, потом — на детях», — пояснил доктор.

С мнением коллеги о вакцинации детей после 12 лет не согласна врач-педиатр Светлана Карабанова. Отвечая на вопрос о необходимости создания вакцины от коронавируса для детей, она рассказала, что новая коронавирусная инфекция появилась в том числе из-за массовой вакцинации населения. «Коронавирус, в частности, вылез из-за прививок от гриппа, которые ставят всем. Насильно прививаться от коронавируса нельзя, иначе года через три человечество получи еще одну эпидемию», — заявила доктор. По ее мнению, дети без прививки болеют легче.

В конце сентября появилась информация, что половина пациентов с коронавирусом в Свердловской области — дети. Такое мнение высказал глава региона Евгений Куйвашев.

В Минздраве России не знают, нужно ли вакцинироваться от COVID-19 уже переболевшим гражданам. «Подходы к вакцинации переболевших граждан будут выработаны по мере поступления такой информации», — цитируют помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова «Невские новости».