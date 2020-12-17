Власти курганского района раскрыли тревожные данные по COVID

У пенсионеров в Петуховском районе коронавирус протекает обычно в средней или тяжелой форме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Среди больных коронавирусом в Петуховском районе (Курганская область) треть — пенсионеры, у которых обычно заболевание проходит в средней или тяжелой форме. Об этом в соцсетях сообщила администрация района.

«В Петуховском районе остается высоким процент заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди жителей в возрасте 65 лет и старше», — рассказали представители власти. Они объяснили, что за прошедшую неделю люди данной категории составили 34% от общего числа заболевших COVID-19 в районе.

Представители местной администрации отметили, что у большинства людей данной категории заболевание протекает в средней или тяжелой форме, и требуется госпитализация. Поэтому они напомнили, что людям старше 65 лет важно соблюдать самоизоляцию.

В Курганской области с 12 октября для граждан старше 65 лет действует режим самоизоляции. В начале декабря сообщалось, что в регионе половина больных COVID-19 — старше 50 лет.