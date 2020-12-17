17 декабря 2020

Власти курганского района раскрыли тревожные данные по COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid-19, пандемия коронавируса, средства защиты, водитель скорой помощи, ковид19
У пенсионеров в Петуховском районе коронавирус протекает обычно в средней или тяжелой форме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Среди больных коронавирусом в Петуховском районе (Курганская область) треть — пенсионеры, у которых обычно заболевание проходит в средней или тяжелой форме. Об этом в соцсетях сообщила администрация района.

«В Петуховском районе остается высоким процент заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди жителей в возрасте 65 лет и старше», — рассказали представители власти. Они объяснили, что за прошедшую неделю люди данной категории составили 34% от общего числа заболевших COVID-19 в районе.

Представители местной администрации отметили, что у большинства людей данной категории заболевание протекает в средней или тяжелой форме, и требуется госпитализация. Поэтому они напомнили, что людям старше 65 лет важно соблюдать самоизоляцию.

В Курганской области с 12 октября для граждан старше 65 лет действует режим самоизоляции. В начале декабря сообщалось, что в регионе половина больных COVID-19 — старше 50 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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