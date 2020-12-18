Сыну умершего уральского банкира отказались вернуть наследство

Имущество банка-банкрота оценивается в 6,8 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арбитражный суд Уральского округа отказал сыну умершего бывшего совладельца «Уралтрансбанка» Валерия Заводова — Кириллу Заводову — в возврате имущества покойного отца. Наследник просил отменить арест на имущество. Об этом говорится в электронной картотеке дел.

«Арбитражный суд Уральского округа постановил: постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу оставить без изменения, кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью „Стройкор“ и Заводова Кирилла Валериевича — без удовлетворения», — говорится в постановлении суда от 10 декабря.

Свердловская компания «Стройкор» специализируется на подготовке к продаже недвижимого имущества. Возможными бенефициарами фирмы называют Елену и Кирилла Заводова. Компания и сын банкира оспаривали арест имущества банка общей стоимостью в 6,79 млрд рублей.

Центральный банк в конце 2018 года лишил «Уралтрансбанк» лицензии и добился банкротства организации. В июне экс-председатель правления Валерий Заводов стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и выводе активов кредитного учреждения. После этого банкир уехал в Лондон, где в октябре умер. Сейчас Агентство по страхованию вкладов требует привлечь Заводова и членов правления — Андрея Спицына и Елену Козловскую к субсидиарной ответственности в размере 2,3 млрд рублей каждого.