Свердловский минздрав разыскал врачей, жаловавшихся Путину

Пожаловавшимся Путину медикам уже перечислили деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Замминистра здравоохранения Свердловской области Ирена Базите рассказала URA.RU о результатах проверки больницы в Качканаре, медики которой пожаловались на невыплату ковидных надбавок президенту Владимиру Путину. По словам замминистра, небольшая часть выплат была задержана, но и эти выплаты были проведены в установленные законом сроки.

«Когда пациенты поступают в конце месяца, а подтверждение о выявлении у них заболевания поступает в начале уже следующего месяца, то каждое медучреждение области формирует дополнительную заявку», — объяснила причину задержки Базите. Дополнительные сложности также, по ее словам, возникли из-за того, что заведующие инфекционным и терапевтическим отделением замглавврача по лечебной работе, которые входят в комиссию, распределяющую ковидные доплаты, были на больничном с конца октября до второй половины ноября. «Два медицинских работника не вошли в дополнительную заявку, которая была подана в следующем месяце. Они попали в дополнительную заявку 3 декабря, что также не повлияло на сроки начисления дополнительных выплат», — уточнила замминистра.

При этом Ирена Базите подчеркнула, что проведенные выплаты не нарушают установленные законом сроки. «Сегодня деньги уже поступают на карточки медицинских работников», — уточнила она.

Как ранее сообщало URA.RU, жалоба на отсутствие положенных по закону выплат за работу в красной зоне поступила в колл-центр. «Обязательно со всем разберемся», — прокомментировал президент в прямом эфире. Следственный комитет Свердловской области начал проверку законности выплат медработникам в Качканаре.