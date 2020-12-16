В двух городах ЯНАО стремительно растет смертность от COVID

На Ямале подтверждено 29 603 случая коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе скончались три человека с подтвержденным коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб. Все случаи пришлись на Ноябрьск и Новый Уренгой. Смертность в этих городах продолжает стабильно расти больше месяца.

В Новом Уренгое, по данным окружного оперштаба, за минувшие сутки скончался 56-летний мужчина. Еще два пациента умерли в Ноябрьске — женщина 59 лет и мужчина 60 лет. Всего в ЯНАО жертвами коронавируса стали 297 человек. Большинство из них скончались в больницах Салехарда, Ноябрьска и Нового Уренгоя.

Также за сутки коронавирусом заразились 187 жителей округа. Больше всего заболевших в Надымском районе и Новом Уренгое — по 22. Еще по 20 случаев подтвердили в Ноябрьске и Салехарде. В Ямальском районе произошел резкий всплеск, там заразились 19 человек. Всего в ЯНАО подтверждено 29 603 случая коронавируса, вылечились 21 654 пациента. Последний месяц ситуация с заражениями стабилизируется, Ямал близок к выходу на плато.

В середине октября в ЯНАО началась мощная волна смертей. С того времени в округе умерли 189 пациентов. Таким образом, за два месяца на Ямале скончалось больше людей, чем за все время с начала пандемии. На данный момент регион занимает шестое место в России по частоте смертей — 55,1 случая на 100 тысяч населения.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 2021 года. Окружные власти решили, что ограничения будут действовать, как минимум, до 15 января. С начала осени в округе идет третий этап отмены карантина, сохраняются минимальные меры безопасности.