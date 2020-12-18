Депутатов Госдумы начали вызывать к начальству

Андрей Турчак (справа) и Сергей Перминов начали серию встреч с депутатами Госдумы от «Единой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В «Единой России» начались вторая волна согласований кандидатов в Госдуму. Действующих депутатов по кустовому принципу — по федеральным округам — приглашают на совещания в Центральный исполком партии, сообщил URA.RU один из парламентариев.

«Началась вторая волна согласований кандидатов. Сейчас смотрят действующих депутатов, которые не попали в первую волну. Главный критерий для успешного прохождения отбора — участие в волонтерской работе. В совещаниях участвуют [глава ЦИК Андрей] Турчак, [его заместители Владимир] Васильев, [Дмитрий] Кобылкин, [Сергей] Перминов», — поделился собеседник.

В пресс-службе ЕР подтвердили встречи с депутатами Госдумы в ЦИК, но заявили, что они не связаны с выборами в Госдуму. «На встречах обсуждается участие каждого депутата в работе волонтерских центров, в том числе в новогодние праздники. С выборами это не связано», — заверили в партии.

По данным инсайдеров, составлены список депутатов, которых с большой вероятностью ЕР не будет выдвигать на новый срок полномочий, а также народных избранников, которые имеют максимальные шансы переизбраться и согласованы в администрации президента, партии и главами регионов. В каждую группу входит более 70 человек. В «красной зоне» оказались Александр Сидоров (ХМАО), Игорь Шубин (Пермский край) и другие. На поддержку партии могут рассчитывать Владимир Бурматов (Челябинская область), Иван Квитка (Тюменская область), Антон Шипулин (Свердловская область) и иные единороссы.