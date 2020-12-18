Николай Дроздов рассказал Шихман, как нашел себе преемника

Николай Дроздов ушел из программы «В мире животных» в 2018 году Фото: Андрей Махонин © URA.RU

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Ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов рассказал, как нашел себе преемника. Им стал сын продюсера программы Алексей Лапин. Как заявил Дроздов интервью Ирине Шихман для шоу «А поговорить?» на Youtube, возможность воспитать преемника стала для него одним из самых счастливых событий.

В разговоре с Шихман Дроздов вспомнил о своих коллегах — ведущем передачи «Клуб кинопутешествий» Юрии Сенкевиче и президенте телекомпании «Цивилизация» Льве Николаеве. «В первых датах этого века я почувствовал, что уходит из жизни Сенкевич. Он умер 17 лет назад — и тогда передачу тут же закрыли, не было преемника. Потом уходит из жизни Лева Николаев — и исчезает его „Цивилизация“. А они оба мои одногодки! Тогда я понял, что если такое случится со мной, то и мою передачу закроют», — поделился Дроздов.

Готовить в преемники Алексея Лапина — сына Юрия и Ирины Лапиных, которые принимали участие в создании «В мире животных» — Дроздов начал автоматически. «Когда Алексею было 5-7 лет, родители стали брать его на съемки. Сначала он мне задавал вопросы. А потом уже я стал его спрашивать — и он стал отвечать. Так появилась детская страничка Алеши Лапина», — рассказал Дроздов. В 2016 году Лапин стал соведущим программы.

Дроздов вел программу «В мире животных» более сорока лет. Впервые она вышла в эфир в 1977 году, напоминает «Дни.ру». Ранее стало известно, что размер пенсии Николая Дроздова составляет около 30 тысяч рублей. Чтобы содержать свою семью, телеведущий снимается в рекламе, возит экскурсии в другие страны и читает лекции студентам.