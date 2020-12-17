Дочь челябинского экс-губернатора не спасла семейное имущество

Бизнес-актив Бориса Дубровского пытаются защитить его дети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Дочери челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Анне не удалось добиться снятия ареста с принадлежащего семье отеля «Золотая юрта». Такое решение принял Арбитражный суд Челябинской области.

«В удовлетворении ходатайств Дубровской Анны Борисовны об отмене обеспечительных мер, принятых в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества «Производственное объединение «Монтажник», отказать. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение 10 дней с даты принятия определения в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд», — говорится в определении суда. Представители ПО «Монтажник» и семьи Дубровского не комментируют ход процесса.

В сентябре 2020 года суд ввел на контролируемом семьей Дубровского ПО «Монтажник» внешнее наблюдение. По требованию внешнего управляющего Ивана Васина были арестованы отель «Золотая юрта» и десятки единиц техники. В общей сложности, речь идет об имуществе на сумму почти 190 млн рублей.

Это решение оспорила фирма «Галерея дизайна». Ранее она принадлежала сыну экс-губернатора Александру, а сейчас записана на его бывшего водителя Алексея Пичугина. Со своей стороны, аналогичный иск подала и дочь бывшего главы региона Анна Дубровская. ПО «Монтажник» возводило конгресс-холл на реке Миасс в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС. Миллиардный проект заморожен, возбуждено уголовное дело. Долги компании перед кредиторами превышают 1 млрд рублей.