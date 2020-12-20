Челябинский губернатор соберет силовиков перед Новым годом

Алексей Текслер проведет последнее в этом году заседание комиссии по делам ЧС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на этой неделе проведет итоговую пресс-конференцию и заседание комиссии по ЧС. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. В заседании комиссии по делам ЧС примут участие руководители силовых структур и профильных министерств.

«На заседании комиссии будет обсуждаться работа всех служб в новогодние каникулы, — уточнили в пресс-службе. — Особое внимание будет уделяться обеспечению правопорядка, противопожарной безопасности, соблюдению режима повышенной готовности, введенного из-за COVID-19, и бесперебойной работе служб жизнеобеспечения. Кроме того, будут взяты под контроль неблагополучные семьи».

На совещании 16 декабря Текслер дал отдельные вводные главам городов и районов. Губернатор потребовал, чтобы дежурство чиновники муниципалитетов начали с 31 декабря, а не с 1 января, как это было в ряде территорий. В новогодние каникулы будут проводиться рейды по ресторанам и кафе, работа которых в ночное время запрещена.

24 декабря Текслер проведет пресс-конференцию по итогам года. Губернатор будет разговаривать со СМИ в режиме видеоконференцсвязи (ВКС). Текслер ответит на вопросы не только журналистов, но и жителей региона. Текслер выступил со специальным обращением к южноуральцам, чтобы те присылали ему свои вопросы.

На неделе губернатор наградит волонтеров, примет участие в открытии нового центра экологического мониторинга. Также запланировано вручение подарков в рамках акции «Снеговики-добряки» и выезд в одну из территорий области.