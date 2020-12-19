Пушков раскрыл истинную причину закрытия генконсульств США в РФ

Алексей Пушков считает, что генконсульство США в Екатеринбурге закрылось из-за ухудшения отношений США и РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Генконсульства США в России закрываются из-за того, что американские власти сворачивают отношения с РФ. Об этом заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«Закрытие консульств США еще один признак сворачивания отношений с Россией», — написал Пушков в своем telegram-канале. По его словам, США начинает «ледяную войну» с Россией. Пушков подчеркнул, что неправдоподобно обосновывать закрытие консульства экономией бюджета страны.

Ранее сообщалось, что США закрывают два генконсульства в России. Одно из консульств находилось во Владивостоке, а другое — в Екатеринбурге. 14 декабря 2020 года генконсул США в Екатеринбурге Эмили Сторроу выехала на родину. Руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков считает такую политику «недружественным» шагом по отношению к России, передает телеканал 360.