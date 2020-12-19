Экс-посол США в РФ назвал ошибкой закрытие генконсульств в России

В США считают ошибкой отказ от прямого взаимодействия с российским обществом Фото: unsplash.com

Закрытие генконсульства США во Владивостоке и заморозка работы генконсульства в Екатеринбурге является ошибкой. С таким заявлением выступил бывший посол США в России Майкл Макфол, подчеркнув, что действия американских властей станут ударом по прямому взаимодействию с российским обществом.

Бывший глава американской дипмиссии написал в Twitter, что с грустью прочел сообщения о решении Трампа свернуть дипломатическую работу в Екатеринбурге и Владивостоке. «Это большая ошибка. США должны искать способы прямого взаимодействия с российским обществом. Эти консульства помогали. Одни из моих лучших поездок по России в статусе посла США были как раз в Екатеринбург и Владивосток», — отметил американский дипломат, его слова приводит портал News.ru.

Комментировать решение президента США Дональда Трампа о закрытии генконсульств в РФ Макфол не стал, однако сделал ретвит на статью в Washington Post в которой указано, что Россия якобы стоит за кампанией нацеленного на США кибершпионажа.

Ранее в Кремле заявили URA.RU, что возможное закрытие генконсульств США в Екатеринбурге и во Владивостоке не испортит российско-американские отношения, поскольку они и так находятся на низком уровне. Сенатор от Пермского края Алексей Пушков также говорил, что генконсульства закрываются из-за того, что американские власти сворачивают отношения с Россией.