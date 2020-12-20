Военные медики раскрыли динамику смертности от COVID в Кургане

Военные медики работали в Кургане полтора месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За время работы военных медиков в Курганской области летальность от коронавируса значительно снизилась. Об этом сообщил руководитель сводного медицинского отряда Минобороны России Алексей Сигидаев во время убытия из Кургана.

«Выражаем благодарность руководству, правительству, департаменту здравоохранения, всем нашим гражданским коллегам, благодаря которым совместная работа военных медиков и врачей привела к тому, что летальность в Курганской области значительно снижена», — процитировала Сигидаева пресс-служба правительства области.

По докладу Министерства здравоохранения РФ Курганская область вышла по риск-ориентированному подходу в «зеленую зону». «Таких регионов, как отметил министр здравоохранения, единицы в Российской Федерации. Спасибо за совместную работу», — резюмировал Сигидаев.

Военные медики за время работы в Кургане спасли жизни более 2,5 тысячи пациентов. Благодаря военным был создан единый центр респираторной поддержки больных с острой дыхательной недостаточностью, в котором прошли лечение более 400 больных.

Военные медики прибыли в регион 29 октября. Они помогали лечить больных коронавирусом в медучреждениях Кургана и районов области. В руководстве некоторых больниц региона специалисты Минобороны обнаружили проблемы. Ранее местные врачи сообщили о сложной ситуации с коронавирусом в регионе президенту России Владимиру Путину.